“Lugar sagrado da esquerda”, diz Robinson sobre mudança do Garcia | A TARDE

O deputado estadual petista Robinson Almeida avaliou a importância da mudança do Garcia, que acontece nesta segunda-feira, 12, para a política e afirmou que o espaço é "um lugar sagrado da esquerda" dentro do Carnaval.

“Eu conheci a mudança do Garcia quando o PT não governava a Bahia, nem o Brasil. Aqui era um lugar sagrado da esquerda fazer o seu carnaval. Depois que nós começamos a governar a Bahia e o Brasil, eu não perdi o hábito de vir aqui. Nós fazemos o Carnaval, também sendo vidraça, recebendo os protestos pois isso é do jogo democrático. Nós estamos aqui partilhando das mesmas críticas e dos mesmos objetivos que grande parte dos movimentos; Não é o fato de estar no governo que nos retira da condição de críticos das políticas que não chegam ao povo" , detalhou Robinson.

O parlamentar também ressaltou que o caráter democrático do Carnaval de Salvador permite diversas manifestações políticas e que isso é amplificado na Mudança do Garcia, que se tornou um marco da luta política na capital baiana.

“ Foi se consolidando como esse espaço, principalmente, na época da ditadura militar, onde não havia a liberdade de expressão e era a forma de, principalmente, movimentos sociais do partido de esquerda, colocar as suas opiniões na sociedade, seja com faixas, cartazes, alegorias, e isso foi ao longo do tempo se consolidando como um circuito alternativo que faz parte da história do Carnaval de Salvador”, disse.

A tradicional Mudança do Garcia acontece no circuito Osmar ( Campo Grande), em Salvador desde 1926. O bloco sem cordas sai sempre na segunda-feira da folia e é conhecido pela presença de protestos políticos com cartazes e fantasias irreverentes.