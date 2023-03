Luiz Viana Queiroz faz convite para plantio do Baobá

O ex-vice-presidente e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Luiz Viana Queiroz, fez um convite ao público, nesta semana, para o plantio do Baobá Governador Luiz Viana Filho, neste sábado, 4, às 16h, no Castelo Garcia D’Ávila, em Praia do Forte.

O sócio da Luiz Viana Advocacia compartilhou o texto do autor J. Santos para celebrar o homenageado: “Conseguir ter um Baobá plantado no complexo das ruínas do Forte de Garcia D’Ávila, representa a demarcação de um espaço por uma árvore e as inúmeras nações de pessoas que atravessaram o oceano e aqui aportaram, como diz Mateus Aleluia: num passeio forçado, bem como a salvaguarda e o início da re-germinacão de uma semente, na esperança de vê-lo crescer nesse belo espaço, com a mesma força que veio de Além mar!”.

Luiz Viana Filho foi governador da Bahia entre 1967 e 1971 e eleito como senador em 1974, tendo ocupado a presidência do Senado de 1978 a 1980. Nascido em Paris, na França, o político e historiador foi registrado no Distrito da Sé, em Salvador.