Luiza Helena Trajano receberá título de cidadã baiana | A TARDE

A dona da rede de lojas de varejo Magazine Luiza, entre outras empresas, Luiza Helena Trajano, receberá da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) o Título de Cidadã Baiana nesta quinta-feira, 23.

A cerimônia, de iniciativa da deputada Ludmilla Fiscina (PV), será realizada às 10h, no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Proponente da honraria, Fiscina elogiou a representatividade da homenageada na sociedade civil, sobretudo no comando do Grupo Mulheres do Brasil, fundado em 2012, e na pandemia do coronavírus, quando teve um importante papel frente ao movimento Unidos pela Vacina.

Trajano foi listada pela Revista Time como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Líder do Grupo Mulheres do Brasil, hoje mais de quatro mil mulheres atuam em diversos segmentos da economia, unidas com o objetivo de melhorar o país, discutindo e propondo ações ligadas à educação, empreendedorismo, projetos sociais e cotas para mulheres.

