Lula critica Bolsonaro na Bahia: “Passou a vida inteira mentindo”

Lula participou, ao lado de Jerônimo, de evento do "Água Para Todos" - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Durante seu discurso em Paramirim, sertão da Bahia, nesta sexta-feira, 7, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao seu principal adversário político, o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).

Ao justificar os novos investimentos anunciados para a Bahia, Lula afirmou que Bolsonaro não realizou investimentos na região Nordeste e não trabalhou para garantir avanços durante o seu governo.

“Não estamos fazendo nenhum favor para vocês. Estamos apenas devolvendo a vocês aquilo que vocês nunca deveriam ter perdido: a decência, a dignidade e o respeito. Porque este país, há pouco tempo, teve um presidente que não trouxe uma obra para a Bahia. Não trouxe um tijolo, um copo d’água. Porque a vida inteira ele só soube mentir, só soube contar vantagem e nunca fez nada”, disparou Lula.

“Em cada estado que eu vou, eu pergunto: o que o governo passado fez? Nada. Não fez estrada, não fez ponte, não criou nenhum programa social. E aqui na Bahia, no Nordeste inteiro, é um exemplo. Porque ele passou a vida inteira mentindo”, acrescentou o presidente da República.

Lula ainda convocou o público presente no evento — uma cerimônia com anúncios vinculados ao programa “Água Para Todos” — para auxiliar o governo federal no combate às notícias falsas, as famosas “fake news”.

“É por isso que eu estou determinado: este ano é o ano da verdade. Nós vamos provar que a verdade vai derrotar a mentira. Não adianta ficar no celular contando mentira e inventando história”, concluiu o petista.