Lula desembarca na Bahia nesta sexta-feira para inaugurar hospital | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desembarcar na Bahia na próxima sexta-feira, 10. O anúncio foi realizado pelo governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), na manhã desta segunda, 6, durante evento de entrega de veículos no Parque de Exposições, em Salvador.

Segundo o gestor baiano, o presidente irá acompanhá-lo em visita ao município Teixeira de Freitas, localizado a 808,5 km da capital baiana, para a entrega do Hospital Costa das Baleias.

“Vamos fazer visita nos municípios do Extremo Sul e lá nós aguardamos a visita do presidente Lula, acompanhar agenda do presidente. O convite foi feito, tomara que dê tudo certo para que na sexta-feira a gente o recepcione”, disse, durante discurso.

A informação também foi confirmada pela assessoria do petista ao Portal A TARDE.

Hospital Costa das Baleias

O Costa das Baleias foi estruturado com perfil de hospital geral de referência macrorregional, integrante da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e da Rede de Atenção às Urgências da Macrorregião Extremo Sul.

A unidade vai ofertar 216 leitos, sendo 30 de Terapia Intensiva (UTI), além de leitos destinados à urgência e emergência.

O HECB será uma unidade de saúde estratégica, integrando a rede de assistência da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). O governo investiu mais de R$ 150 milhões somente nas obras físicas.

O local vai disponibilizar atendimentos de média e alta complexidade em diagnóstico e tratamento, nas especialidades de cardiologia, oncologia, neurocirurgia, traumato-ortopedia, pediatria, atendimentos de saúde mental, entre outras, em regime ambulatorial e de internação hospitalar, inclusive em leitos de terapia intensiva, em caráter de urgência e eletivo.

