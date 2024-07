Lula e Jerônimo farão anúncios em Salvador na segunda; saiba detalhes

Lula e Jerônimo devem participar de agendas conjuntas nos primeiros dias de julho - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Um evento foi agendado para as 16h de segunda-feira, 1º de julho, na Fonte Nova, com as participações do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ideia é anunciar novos investimentos federais do PAC (Pacote de Aceleração do Crescimento) na Bahia.

Dentre os investimentos a serem anunciados, haverá o Luz Para Todos, programa que chegará com R$ 1,5 bilhão em recursos federais no estado. De acordo com o governo Lula, a meta é fazer com que todos os baianos tenham acesso a energia elétrica até 2026.

Outro investimento, no âmbito do PAC, será realizado na construção de 5.700 unidades habitacionais em 11 municípios da Bahia. Para isso, o governo Lula irá aplicar R$ 882 milhões no estado.

O presidente da República também virá detalhar o investimento de R$ 120 milhões na Saúde, que servirá para a construção de quatro novas policlínicas, nos municípios de Camaçari, Itapetinga, Remanso e Salvador.

Outros R$ 50 milhões devem ser investidos em obras e projetos voltados para a preservação do patrimônio histórico e cultural da Bahia, como alguns terreiros de candomblé em Salvador.

Há a expectativa de Lula também detalhar a instalação de um novo campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em Jequié, além da construção de novos campi do Instituto Federal da Bahia (IFBA) e do IF Baiano.

Feira de Santana

Antes de desembarcar em Salvador para o evento na Fonte Nova, Lula estará com Jerônimo em outra agenda, em Feira de Santana. Às 11h, a dupla petista entregará a duplicação do lote 6 da BR-116, além de anunciar outros investimentos do Ministério dos Transportes na região.

Ainda na mesma agenda, o presidente da República deve autorizar a contratação de empreendimentos habitacionais da nova seleção do Minha Casa, Minha Vida. Serão, ao todo, 1.075 moradias em Feira de Santana.

Lula deverá dormir em Salvador, onde participará na terça-feira, 2 de Julho, do cortejo em celebração da Independência do Brasil na Bahia.