Lula liga para Jerônimo e presta solidariedade à família de Bernadete

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou, na manhã desta sexta-feira, 18, para o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e registrou sua consternação pelo assassinato da ialorixá Bernadete Pacífico, a Mãe Bernardete, liderança do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho.

Lula se mostrou sensibilizado diante do homicídio e enviou sua mensagem de solidariedade à família e aos amigos de Mãe Bernadete, colocando o governo federal à disposição da gestão estadual para ajudar na resolução do crime.

Durante a conversa, Jerônimo, que cumpre agenda no interior do estado, lamentou o fato e relatou ao presidente que determinou que as polícias Militar, Civil e Técnica fossem ontem mesmo a Simões Filho, realizando todos os esforços necessários para esclarecer o crime o mais rápido possível.

De acordo com o governo do estado, diligências estão sendo promovidas, testemunhas foram ouvidas, câmeras de segurança serão analisadas e a perícia foi realizada no local. Ainda não há informações acerca da autoria e da motivação do crime.

Ex-secretário municipal de Promoção da Igualdade Racial, em Simões Filho, Mãe Bernadete foi assassinada na noite desta quinta, 17, no terreiro de candomblé que comandava no quilombo Pitanga dos Palmares.