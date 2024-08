09/08/2024 às 10:24 - há XX semanas | Autor: Flávia Requião BAHIA Maduro pode se tornar persona non grata na Bahia; entenda Projeto de Lei solicita medida e manisfesta "indignação" contra ações do ditador venezuelano

Termo, que vem do latim, significa uma pessoa que não é bem-vinda e na diplomacia é usado aos representantes que não são bem-vindos em algum país ou, no caso da Bahia, no estado - Foto: Federico Parra/AFP

O ditador Venezuelano Nicolás Maduro pode se tornar persona non grata no Estado da Bahia. A medida foi a pedido do deputado estadual Leandro de Jesus (PL), que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) prevendo a decisão. Conforme o texto, a justificativa para o líder do país não ser mais bem-vindo no estado é demonstrar “indignação contra Maduro, que há anos vem estabelecendo um regime opressor na Venezuela, por meio da violência estatal”.

Leia mais

>> Maduro suspende funcionamento da rede social X na Venezuela Ainda de acordo com o documento, a falta de transparência das eleições do ditador com suspeita de fraude também é um dos motivos para a solicitação.



Leia mais

>> Brasil, Colômbia e México reforçam pedido das atas na Venezuela “Isso escancara o que muitos já tinham certeza: a Venezuela vive em uma verdadeira ditadura! O Brasil, um país democrático, e a Bahia, seio da independência brasileira, não podem aceitar, muito menos prestigiar a ditadura venezuelana chefiada por Maduro”, justificou o parlamentar.

Persona non grata

O termo, que vem do latim, significa uma pessoa que não é bem-vinda e na diplomacia é usado aos representantes que não são bem-vindos em algum país ou, no caso da Bahia, no estado.

Compartilhe essa notícia com seus amigos