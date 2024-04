Mais de R$ 1,2 milhão é investido em acervo digital do Nina Rodrigues | A TARDE

O Governo do Estado lançou um projeto para digitalização do acervo de laudos periciais do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), que contemplará a preparação, captura e conversão de papel para meio eletrônico, além de inspeção e visualização de imagens por meio de software.

A solenidade, realizada na manhã desta terça-feira, 26, na sede do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT), contou com a participação do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Em parceria com a Empresa Gráfica da Bahia (Egba), serão digitalizados documentos produzidos desde o ano de 1995 até 2023, o que facilitará o acesso pelas autoridades competentes, além da garantia de condições de preservação do acervo.



“São mais de 4,9 milhões de documentos, quase 30 anos de um acervo que será digitalizado para se tornar acessível eletronicamente, uma modernização que permitirá o acesso do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da própria Polícia Civil. Nesse processo, é fundamental que os nossos laudos, mesmo os mais antigos estejam disponíveis para consultas”, explicou a diretora do DPT-BA, Cecília Bandeira.

Na mesma solenidade também foram entregues mais 19 rabecões no segundo lote de entregas, de um total de 40 novos veículos e investimentos de R$ 10,4 milhões para atender a capital baiana e todo o interior do estado.

“São mais R$ 5 milhões em investimentos que se somam aos 21 rabecões que foram entregues no final de fevereiro, que atenderão não só Salvador e a RMS, mas todo o estado, prestando um melhor serviço à população. Além de investimentos em efetivo, com o curso de formação em andamento, o maior da história, com 508 peritos que estão sendo formados até o meado do ano, reforçando o atendimento", informou Marcelo Werner.

Os veículos de transporte e remoção de corpos entregues hoje atenderão 12 Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica, situadas em Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itamarajú, Itapetinga, Paulo Afonso, Salvador, Santo Amaro, Serrinha, Teixeira de Freitas, Valença, Vera Cruz, além de sete macrorregionais da Chapada, Extremo Sul, Mata Sul, Nordeste, Oeste, Planalto e Recôncavo.