Manoel Vitório detalha queda do IPVA em 2024 | A TARDE

O secretário estadual da Fazenda (Sefaz-BA), Manoel Vitório, detalhou, na manhã desta quinta-feira, 28, a queda do IPVA em 2024, anunciada pela pasta na última semana.

Durante entrevista no programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, Manoel explicou que os valores do IPVA são baseados na tabela Fipe e com o registro de redução, reflete diretamente no imposto.

“Nós temos uma variação na base de cálculo para o recolhimento do IPVA, que é em cima da tabela Fipe e que acompanha a variação de preço de mercado. Contando os períodos de 12 meses, até outubro, houve uma variação negativa, uma queda no preço dos carros, e com isso a base de cálculo fica menor e vem uma redução no valor a ser pago”, indicou.

Além da queda do tributo, o líder da pasta citou um desconto que o baiano terá no pagamento, caso seja efetuado até o dia 7 de fevereiro.

“Outra notícia positiva é que dentro dos estados da federação para quem quitar até 7 de fevereiro, eu desconheço quem dá maior desconto do que o estado da Bahia, que são 15% de desconto”, anunciou.

Ano que vem o IPVA vai ficar em média 2,61% mais baixo. Segundo a secretaria, a queda é puxada pelos automóveis, que terão recuo médio de 4,25% no imposto, e pelos utilitários, cuja redução será de 5,22%.

Confira a entrevista: