"Marcharemos com Bruno”, diz Igor Dominguez, novo presidente do DC | A TARDE

O novo presidente do Democracia Cristã (DC) na Bahia, Igor Dominguez, já adiantou que a sigla marchará ao lado do prefeito Bruno Reis (União) nas eleições de outubro. O Secretário particular do líder da capital baiana assumirá oficialmente o cargo no DC na segunda-feira, 26, durante ato no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, a partir das 18h.

“Nosso trabalho é fortalecer o partido na Bahia, com a eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em várias cidades baianas. Manter nosso grupo político unido e, claro, contribuir com a gestão de Bruno Reis na capital. O prefeito tem realizado um grande trabalho por toda a cidade e, por isso, marcharemos junto com ele, para que Salvador continue avançando”, destacou.

O evento de segunda-feira marcará também a posse do secretário de Governo de Salvador, Cacá Leão, na presidência municipal do Progressistas (PP), e de Francisco Elde, chefe de Gabinete da Prefeitura, no comando do Partido Renovação Democrática (PRD). O prefeito Bruno Reis também confirmou presença.

Sobre o novo presidente

Igor Dominguez é formado em Administração de Empresas, pela Faculdade Jorge Amado, e em Direito, pela Faculdade Dois de Julho. Iniciou a trajetória no serviço público em 2003, atuando como assistente administrativo e agente de regulação na Agerba.

Foi diretor-geral da Fundação Paulo Jackson, responsável pela TV e Rádio da Assembleia Legislativa da Bahia, até dezembro de 2020, quando assumiu a Secretaria Particular do prefeito Bruno Reis. Em 2011, quando o prefeito eleito Bruno Reis era deputado estadual, Igor o assessorou na Assembleia, onde também ocupou o cargo de diretor de Planejamento.