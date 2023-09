Marido da prefeita de Cachoeira faz críticas a vereadora do município

O vereador de Cachoeira, Josmar Barbosa (Republicanos), afirmou neste sábado, 2, que a vereadora Adriana Silva (Podemos) está a serviço “da elite branca” em Cachoeira. Marido da prefeita Eliana Gonzaga (Republicanos), ele afirmou que a colega votou recentemente, na Câmara Municipal, contra um projeto do Executivo Municipal que dispõe sobre a reforma de casas na Rua da Feira.

“Contrariando a vontade da elite branca egoísta, a qual a vereadora Adriana Silva é aliada política, a prefeitura de Cachoeira já reformou sete casas. E serão mais de 100 casas reformadas pela gestão Eliana Gonzaga. Pois essa gestão governa para o povo. E mesmo sendo oriunda da Rua da Feira, Adriana Silva votou contra”, disse Josmar Barbosa.

“Adriana Silva trabalha, na Câmara Municipal de Cachoeira, pelo grupo político do atraso, comandado por um homem branco que ficou dezesseis anos no poder em Cachoeira e que foi derrotado nas urnas por uma mulher negra. Todos sabem em Cachoeira quem está ao lado dos negros, das periferias, e quem está do lado da elite branca”, diz Josmar Barbosa.

Eliana Gonzaga é a primeira prefeita negra da história de Cachoeira. Ela é oriunda do movimento sindical ruralista. Constantemente, a gestora municipal tem se manifestado nas redes sociais por suas manifestações por justiça racial e contra o racismo.

Na campanha eleitoral, Eliana Gonzaga chegou a ser chamada de “miquimba” nas redes sociais, uma tradicional associação de pessoas negras a macacos.

“Tenho certeza que se eu não tivesse a minha pele negra, se eu não tivesse vindo da família que eu venho, de baixa renda, que representa uma categoria de trabalhadores, porque nós somos militantes sindicais, representando a agricultura familiar, isso não estaria acontecendo", disse a prefeita sobre a ocasião em que recebeu uma ameaça de morte.

Na época, ela recebeu nota de solidariedade de diversas ONGs do movimento em prol dos direitos dos negros e uma moção de apoio de diversos deputados estaduais.