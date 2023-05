Mário Negromonte Júnior diz que PP tomará decisão certa sobre Jerônimo

Deputado federal em seu terceiro mandato e novo presidente do Progressistas na Bahia, Mário Negromonte Júnior (PP-BA) não revelou, em convenção partidária nesta sexta-feira, 26, qual será a posição da legenda com relação ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT).



“Eu tenho minha posição pessoal. Como presidente, claro que é preciso ser imparcial. Cada um tem uma posição, uns querem uma coisa, outros querem outra. Eu vou administrar a maioria e a minoria, é por isso que eu estou aqui e com fé em Deus vamos tomar a decisão certa”, disse Mário Negromonte Júnior.

O PP fez parte da base durante mais de sete dos oito anos de governo Rui Costa (PT), entre 2015 e 2022, inclusive com o então vice-governador João Leão (PP) conduzindo as bancadas estadual e federal.

Insatisfeito por não se tornar governador em exercício, o que aconteceria caso Rui renunciasse ao cargo para concorrer ao Senado no último pleito, Leão fez o PP romper com o governo em março para se aliar ao grupo de ACM Neto (União Brasil), que concorreu ao Governo do Estado.

Na ocasião, João Leão se tornou candidato a senador, para em seguida desistir da candidatura e lançar seu filho Cacá Leão (PP) no seu lugar. O então vice-governador da Bahia concorreu a deputado federal e venceu, enquanto seu filho perdeu a disputa ao Senado para Otto Alencar (PSD).