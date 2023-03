Marta Rodrigues defende nome feminino para prefeitura de Salvador

A vereadora Martha Rodrigues afirmou que não vai disputar a Prefeitura de Salvador em 2024 e defendeu ainda o nome de uma mulher para a disputa na eleição municipal em 2024. A declaração ao Portal A TARDE foi durante a Feira Março Mulher, nesta quarta-feira, 8, na Arena Fonte Nova.

"Vou continuar ajudando na Câmara para poder inclusive termos uma prefeita em Salvador, afirmou."

A parlamentar comentou ainda sobre discussões sobre o nome da base do governo Jerônimo Rodrigues (PT) para disputar em 2024 a prefeitura da capital baiana.

"Todo esse debate estamos discutindo com a Federação e depois com os partidos aliados. Vamos fazer um seminário e outros debates. A gente precisa a todos e. Lula sabe da importância dessa escolha criteriosa, uma vez que o presidente tem lado e no momento certo vai vir fortalecer o nome indicado", finalizou.