Martagão Gesteira apresenta projeto de expansão ao Governo do Estado

O Hospital Martagão Gesteira apresentou nesta terça-feira, 7, ao vice-governador Geraldo Júnior (MDB) o projeto de expansão da unidade.

A primeira dama da Bahia, Tatiana Velloso, e a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, também estiveram na reunião. A nova estrutura vai contar com um novo Centro de Oncologia, um Centro de Ensino e Pesquisa, Hospital Dia, UTI Pediátrica e uma Unidade de Treinamento de Desospitalização.

O vice-governador, Geraldo Júnior, destacou a importância do encontro e do projeto. “Um momento de extrema importância. Um projeto que visa a inclusão social. Cuidar da vida das pessoas. Esse tem sido nosso principal objetivo no nosso plano de governo. Continuar transformando a vida das pessoas e a saúde é basilar para tudo isso. Não apenas as questões estruturais, operacionais e institucionais, mas nós temos a sensibilidade desse papel", afirmou.

De acordo com a primeira-dama, o projeto de expansão do Martagão Gesteira representa uma "oportunidade de integração e de fortalecimento" da estrutura.

“É uma oportunidade de integração e de fortalecimento de uma estrutura que, para nós, é um grande exemplo de desenvolvimento humano, de integração na área da saúde, mas especialmente trazendo uma contribuição efetiva para um segmento tão importante que são as crianças”, disse a primeira-dama.

A secretária de saúde, Roberta Santana, comemorou a possibilidade de expandir o número de atendimentos do hospital, que já atende mais de 80 mil pacientes por ano, em 28 especialidades médicas.

"A possibilidade de expandir o número de atendimentos em até 50% em um serviço reconhecido como de excelência, o torna interessante para parceiros públicos, privados e a sociedade em geral. Hoje o Estado já realiza o aporte superior a R$ 24 milhões por ano na unidade, reconhecendo justamente essa excelência no atendimento pediátrico em diversas áreas, a exemplo de transplantes, cirurgias eletivas, leitos de retaguarda e UTI, dentre outros”, ressalta a secretária.

O superintendente geral da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo, destacou que a reunião fortaleceu o projeto. “Ficamos muito felizes ao perceber o envolvimento do vice-governador, da primeira-dama e da secretária de saúde no projeto de expansão do Martagão. Acho que eles captaram a relevância para as crianças e, mais do que isso, abraçaram a ideia. Saímos daqui fortalecidos”.

A presidente de honra da Liga, Rosina Bahia, também destacou a visita como algo positivo para o projeto.

“Eles entenderam a missão da instituição e se disponibilizaram a colaborar naquilo que estiver pertinente a cada um na sua função. Isso, para nós, é de grande importância porque temos que andar de mãos juntas para poder fortalecer o benefício da saúde das crianças da nossa terra”, frisou a presidente de honra da Liga, Rosina Bahia.