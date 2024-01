Matheus Ferreira avalia formação de chapa encabeçada por seu pai | A TARDE

O deputado estadual Matheus Ferreira (MDB) avaliou a formação da chapa encabeçada pelo pré-candidato escolhido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O parlamentar marcou presença, nesta quinta-feira,11, na Lavagem do Bonfim, uma das festas mais aguardadas do calendário baiano.

“Eu acredito que a união desse grupo político e a força que ele construiu, onde saímos vitoriosos nas últimas eleições do governo, trouxe para nós uma questão de decisão em conjunto. Nós decidimos, o grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues, que o candidato ou a candidata seria pela unificação e a união de todos os partidos políticos que estão no grupo político”, pontuou Matheus ao Grupo A TARDE.



De acordo com o emedebista, o seu pai “conseguiu alcançar os objetivos, amarrar suas alianças e, acima de tudo, ser o candidato do nosso grupo”. O deputado avaliou ainda que o grupo de Jerônimo vai ter “uma grande batalha pela frente”, se referindo ao embate com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil).



“Nós sabemos a grande importância, a grande diferença que o prefeito Bruno Reis vem fazendo. Mas nós temos grandes alternativas diferenciadas”, afirmou.



Sobre a escolha da vice do pré-candidato escolhido por Jerônimo, que, apesar do nome da secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, Fabya Reis, está bastante cotado, até o momento é uma incógnita.



“Eu acredito que faz parte das eleições. Nós somos um grupo de esquerda. Eu acredito que, com fé em Deus, o governador Jerônimo Rodrigues, assim como teve o entendimento e a certeza de colocar o vice-governador como candidato a prefeito, escolherá o nome certo para vice-prefeito ou vice-prefeito”, completou.