Matheus Ferreira faz sessão especial para celebrar Dia da Juventude

O deputado estadual, Matheus Ferreira (MDB), vai realizar uma sessão especial, na próxima sexta-feira,11, no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) para celebrar o Dia Internacional da Juventude que acontece neste sábado, 12, e o Agosto Jovem, mês dedicado à promoção, a valorização e ao reconhecimento do papel fundamental que os jovens desempenham na construção de uma sociedade mais inclusiva, progressista e justa.

A sessão também vai ser uma comemoração pelos 10 anos do Estatuto da Juventude e os 17 anos de Políticas Públicas em prol dos jovens da Bahia. “É hora de relembrarmos nossas conquistas, mas também, reafirmarmos a nossa luta para que possamos ocupar mais espaços de decisão, contribuindo com uma política mais inclusiva e equitativa. Este mês nos convida a reforçar nosso compromisso em promover ações que valorizem, empoderem e protejam nossos jovens. Mais do que nunca, devemos abraçar a responsabilidade de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento integral da juventude, com oportunidades de crescimento, acesso à educação de qualidade, cultura, saúde, esporte e lazer,” destacou.