Membros da CPI do MST fazem diligências em assentamentos na Bahia

Membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga a atuação do MST no país, realizaram diligências em assentamentos na Bahia na quinta-feira, 24, nos municípios de Prado e Porto Seguro, no Extremo Sul do estado.

Acompanhados do deputado estadual Diego Castro (PL), os parlamentares do colegiado alegaram que pediram segurança à Polícia Federal, mas tiveram o pedido negado. Após a negativa, os parlamentares chegaram a acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP.

Posteriormente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, decidiu que a PF providenciará a segurança dos integrantes da CPI do MST durante as diligências em assentamentos na Bahia.

A convite da comissão federal, mediado pelo deputado Capitão Alden, também do PL, Diego Castro ressaltou a importância dos trabalhos da CPI contra o que chamou de “terrorismo do MST”.

“Lamentavelmente, neste governo petista atual, esse grupo voltou a aterrorizar o homem do campo, que tanto contribui para o nosso país e para o mundo. Pelo agro brasileiro, pelo agricultor de nossa terra e pelo trabalho digno, trago o nosso mandato para perto, visando fortalecer esse belíssimo trabalho da comissão, para pôr fim aos ataques criminosos do MST”, disse o deputado estadual.