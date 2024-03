Mesmo fora da Bahia, Jerônimo diz estar atento à situação da dengue | A TARDE

No segundo dia de missão na Espanha, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a quarta morte por dengue na Bahia.



Em Barcelona na manhã desta segunda-feira, 26, o chefe do Executivo Estadual se disse atento à situação da saúde e reafirmou a parceria com a União dos Municípios da Bahia e com o Governo Federal.

“Quero pedir a colaboração de cada pessoa para nos ajudar nessa guerra contra a dengue. Não deixar a água parada, cuidar sempre, virar aquelas vasilhas que guardam água do lado de fora, cobrir sua caixa d’água", disse.

"Estou atento. E quero deixar aqui os meus sentimentos à família da última vítima da doença na Bahia. Tenham certeza que nós não estamos parados”, completou o governador, que tem mantido contato com a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

Agenda

A comitiva do governador foi apresentada, nesta segunda-feira, 26, ao tratamento para o câncer com terapia celular chamado de Car-T Cell. Em visita à Universidade e ao Hospital das Clínicas de Barcelona, pela manhã, o grupo se reuniu com médicos e pesquisadores do método e já iniciou tratativas para que a Bahia possa participar de transferência de tecnologia e da aplicação do tratamento.

Ainda nesta segunda, em Barcelona, Jerônimo Rodrigues conhecerá uma estação de abastecimento, com hidrogênio verde, de veículos do transporte metropolitano da cidade.

Visitará, também, o centro de referência em tecnologia de hidrogênio verde (CER-H2) da Universidade Politécnica da Catalunha, visando parcerias tecnológicas e científicas.

Na noite deste domingo, 25, o governador da Bahia se reuniu com o grupo Prima, para ampliação dos investimentos na rede hoteleira da Linha Verde.

“Isso significa mais geração de emprego para a Bahia, para a Linha Verde, para os municípios que ali compõem. É, também, mais uma oportunidade para levar a marca da Bahia para outros países”, assegurou o governador.