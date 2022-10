Metrô, ferry e lanchinhas serão gratuitos no domingo para o 2º turno

O Governo da Bahia anunciou nesta quinta-feira, 27, que o metrô de Salvador-Lauro de Freitas, o sistema ferry boat e a travessia Salvador-Mar Grande serão gratuitos no próximo domingo, 30, para o segundo turno das eleições.

A medida terá início a partir das 0h de domingo e segue até às 23h59. O governo consultou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a ampliar a liberação da cobrança para o transporte intermunicipal, mas ainda não recebeu resposta.

Na Bahia, os ônibus já estavam liberados para o dia 30 em Salvador, Lauro de Freitas e Jequié. Em Vitória da Conquista, a Justiça determinou que o transporte público gratuito seja disponibilizado pela prefeitura.

A Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) enviou ofícios para 53 cidades para a liberação do transporte público, entre elas, Paulo Afonso e Juazeiro, no norte do estado.

Em Feira de Santana, Itabuna e Ilhéus, os prefeitos reforçaram o objetivo de liberar a gratuidade no transporte público, mas a decisão ainda não foi publicada em decreto.