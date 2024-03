Michelle Bolsonaro receberá Comenda Dois de Julho em Salvador | A TARDE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro receberá a Comenda Dois de Julho, proposta pelo deputado estadual Leandro de Jesus (PL) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no próximo sábado, 9, no Centro de Convenções de Salvador, a partir das 10h.

A entrega da honraria, considerada a mais alta da Casa Legislativa, acontece durante evento que marca a vinda de Michelle e do ex-presidente Jair Bolsonaro na capital baiana para a realização do evento PL Mulher.

Para justificar a homenagem, o parlamentar destaca que a entrega da Comenda deve-se às diversas ações da ex-primeira-dama voltada para as causas sociais quando ela esteve no Palácio do Planalto.

"Notadamente elenca-se o amparo aos cidadãos baianos portadores de doenças raras, a inclusão de surdos e mudos e pessoas com deficiência em geral, além do acolhimento de refugiados oriundos de ditaduras socialistas e regimes islâmicos residente em Salvador e demais municípios do nosso estado", disse Leandro.

Segundo o liberal, entre os anos de 2019 e 2022, por meio do trabalho de Michelle à frente do programa Pátria Voluntária, a presidente do PL Mulher teve a oportunidade de "fomentar a prática da solidariedade na sociedade brasileira."