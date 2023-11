Ministério da Saúde enaltece tecnologias desenvolvidas pela Sesab | A TARDE

A secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, visitou a sede da Sesab, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) nesta quinta-feira, 9, acompanhada da secretária adjunta Paula Xavier e do diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), e pode conhecer as inovações implementadas no Estado.

Na ocasião, a secretaria de Saúde Digital conheceu as instalações da Central Integrada de Comando e Controle de Saúde do Estado da Bahia, unidade que abriga a Central Estadual de Regulação (CER) e a Central de Inteligência da Saúde, além da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), responsável por gerir e monitorar todos os indicadores e sistemas desenvolvidos, a exemplo do Reds e do AGHUse. As iniciativas, segundo a secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde, são inovadoras e colocam a Bahia em destaque no cenário nacional.

Com o Reds, a Bahia passou a unificar os dados e prontuários dos pacientes em um único repositório, mas permitindo que estes fiquem disponíveis também no sistema do próprio hospital ou em outra unidade de saúde, além de unificar os dados completos do paciente e de sua linha de cuidado. Já com o auxílio do AGHUse, é possível registrar os processos administrativos, assistenciais e de apoio a assistência de forma integrada. Com o programa, é possível padronizar as práticas das unidades de saúde e alimentar indicadores estaduais.

Os próximos passos, de acordo com o coordenador geral da Coordenação de Gestão de Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação na Saúde, é maturar as tratativas para levar as tecnologias aplicadas à saúde desenvolvidas pela Sesab para outros estados do país.

A visita foi acompanhada pelo coordenador geral da Coordenação de Gestão de Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação na Saúde (CGTICS), Diego Daltro; pela superintendente de Gestão dos Sistemas de Regulação da Atenção à Saúde, Mônica Frank; pela diretora-geral da Central de Regulação do Estado, Rita de Cássia Silva, e por representantes da equipe técnica do Ministério da Saúde e da Sesab. Somente em 2023, foram investidos R$ 60 milhões em tecnologia na Bahia, o que possibilitou uma mudança nos processos de trabalho da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).