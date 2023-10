Ministro de Lula receberá título de Cidadão Baiano | A TARDE

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, será homenageado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e receberá o Título de Cidadão Baiano. A homenagem vai acontecer na próxima sexta-feira, 20, às 10h, no plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

A proposta de homenagem foi feita pelo deputado Hilton Coelho (PSOL). Na justificativa, ele apontou que "Sílvio de Almeida é uma referência de credibilidade para as novas gerações nessa era dos influenciadores digitais e conseguiu conectar, de modo magistral e didático, os fundamentos do seu conceito de racismo estrutural com questões atualíssimas, como a pandemia causada pelo coronavírus, e outras já conhecidas, como o genocídio e o hiperencarceramento negro no Brasil".

Silvio Almeida é o atual ministro dos Direitos Humanos também se destacou por sua atuação à frente do Instituto Luiz Gama, organização que visa à inclusão de minorias e à promoção de uma educação antirracista. Ele foi escolhido por Lula para o ministério e chegou a ser cotado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.