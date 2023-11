Ministro de Lula será homenageado pela Câmara de Salvador | A TARDE

Como forma de reconhecimento pela sua luta a favor da democracia, o ministro da Previdência Social do governo Lula (PT), Carlos Lupi, será homenageado na Câmara Municipal de Salvador (CMS), com o título de cidadão soteropolitano.

A cerimônia foi proposta pelo vereador Anderson Ninho (PDT) e acontece na próxima quinta-feira, 9. Neste mesmo dia, ocorre a sessão de entrega da Medalha Thomé de Souza, mais alta honraria da Casa, ao deputado federal Leo Prates (PDT), concedida pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil).

Para Ninho, o presidente nacional licenciado do PDT é responsável por “escolher os melhores quadros para composição, buscando filiados alinhados com a proposta partidária e alçando ainda os PDTistas soteropolitanos a voos no cenário nacional, como por exemplo o caso da nossa Vice-Prefeita Ana Paula Matos”, diz a justificativa do projeto.

Nos argumentos para a aprovação do projeto, Ninho ainda destaca a trajetória de Lupi na sigla como símbolo “a defesa da democracia, que luta pela melhoria das condições de vida e trabalho da população brasileira”.

A sessão deve lotar o plenário Cosme de Farias, devido a mobilização feita por Prates com os correligionários, segundo ventila-se nos bastidores. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) já confirmou presença no evento.