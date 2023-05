Minutos antes de evento do PSDB, Adolfo Viana toma café com Jerônimo

Com diversas sinalizações de que pode se aproximar do governo Jerônimo Rodrigues (PT), o PSDB terá um encontro com seus quadros estaduais com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), na manhã deste sábado, 27, no auditório do edifício Torre América, no Caminho das Árvores.

Minutos antes de o encontro começar, o único deputado federal da Bahia pela legenda, Adolfo Viana (PSDB-BA), toma café da manhã com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Está previsto que os quadros do partido conversem, sem a presença da imprensa, após participarem de coletiva de imprensa em uma sala ao lado do auditório.