“Missão cumprida com bons números”, diz Jerônimo sobre Carnaval | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), ressaltou, na manhã desta quarta-feira, 14, que o balanço das ações do Governo para o Carnaval da Bahia foi positivo e dentro do esperado."Missão cumprida com bons números."

"Os números são muito gratificantes para nós. Acaba sendo o reconhecimento daquilo que nos fizemos antes e durante o Carnaval", disse, durante coletiva de imprensa no camarote da Polícia Militar, montado no Circuito Dodô, em Ondina.

No discurso, Jerônimo ainda evidenciou o trabalho da imprensa por "multiplicar a imagem desse Carnaval da Bahia para todo o mundo".

O líder ainda enfatizou o reconhecimento sobre o "tamanho da grandeza do Carnaval de Salvador".

Em outra ocasião, Jerônimo avaliou que a festa foi a maior realizada após a pandemia de Covid-19.

As ações realizadas foram focadas, principalmente, no reforço da segurança e nos serviços de saúde.