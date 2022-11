Moema Gramacho atua no grupo de Cidades da transição do governo Lula

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT) já participou da primeira reunião do Grupo Técnico de “Cidades” do Gabinete de Transição Governamental do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nomeação de Moema foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta quinta-feira, 17.

Além da prefeita de Lauro de Freitas, o GT de Cidades conta com a participação de o deputado eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP), líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), Márcio França, ex-governador de São Paulo, e João Campos, prefeito de Recife (PE) —ambos do PSB.

O grupo será responsável por estudar o atual cenário do governo em áreas como habitação, saneamento e infraestrutura urbana. O colegiado vai produzir subsídios para elaboração de relatório final de transição, com diagnósticos e propostas que subsidiem a adoção de ações e políticas públicas a serem implantadas e conduzidas pelo novo Governo, republicano, democrático e com desenvolvimento econômico e sócio- ambientalmente sustentável.

Perfil

Moema Gramacho é a primeira mulher prefeita do município de Lauro de Freitas, onde atualmente exerce o seu quarto mandato. Participou da fundação do PT e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Como operária de fábrica, coordenou a saúde do trabalhador no SINDIQUIMICA, se destacando como dirigente sindical por mais de 20 anos.

Eleita vereadora de Salvador, renunciou para ser deputada estadual por três mandatos. Foi Secretária de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza do Estado da Bahia e a primeira deputada federal pelo PT baiano. Hoje, como prefeita de uma das principais cidades da RMS, é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP); Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Municípios (ABM) e Presidenta do Consórcio de Saúde da Policlinica Metro/ Recôncavo Norte.