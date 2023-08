Moema Gramacho pretende lançar candidatura ao Senado em 2026

Prestes a deixar a cadeira de prefeita da cidade de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT), pretende voltar ao cenário nacional em 2026. Nesta sexta-feira, 25, a mandatária municipal lançou a possibilidade de suceder o senador Jaques Wagner, caso ele deixe a vaga, a fim de alcançar o feito de primeira senadora petista baiana.

Durante conversa com o portal A TARDE, Moema deixou claro que a vontade de ocupar o cargo federal não partirá de uma decisão individual, mas sim, de um debate coletivo.

"Não é só um desejo. Eu fui a primeira deputada federal eleita pelo PT da Bahia. Seria legal que eu também fosse a primeira senadora eleita pelo PT da Bahia, mas eu sou de projeto, vai ser uma coisa discutida coletivamente", iniciou.

"A gente hoje tem dois senadores do PSD e um do PT, Ângelo Coronel, Otto Alencar e Jaques Wagner. De repente podemos ter numa virada aí mais pra frente. Daqui ao tempo do processo eleitoral, que são mais seis anos, né? Podemos ter dois do PT e um do PSD, né?", retrucou entre risos.

A prefeita de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), afirmou que só abrirá mão da vaga no Senado, caso a deputada federal Lídice da Mata (PSB) almeje o cargo.

"Nós vamos trabalhar pra ter um do PT. E, se puder ser uma do PT, eu vou colocar meu nome. Abro mão do meu nome se for pra ser de uma mulher, para Lídice da Mata", comentou.

"Porque foi uma companheira que foi senadora e depois não foi para reeleição. Por uma questão de discussão política que preferiu escolher outro candidato. Se Lídice quiser ser, eu não vou enfrentar", justificou Moema.

Na noite desta sexta-feira, 25, a chefe do Executivo da metropolitana abriu o encontro territorial do PT em Salvador, que contou com a presença da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann.