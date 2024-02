Moraes volta a negar pedido para adiar depoimento de Bolsonaro | A TARDE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a negar nesta terça-feira, 20, um pedido de adiamento do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), investigado por participação em possível tentativa de golpe de Estado durante seu governo.

O depoimento está marcado para esta quinta-feira, 22. A defesa do ex-presidente tenta adiar a oitiva desde a escolha da data, além de tirar Alexandre de Moraes do caso. O ministro afirmou no despacho que “não há motivos para qualquer adiamento do depoimento marcado pela Polícia Federal”.

A defesa de Bolsonaro argumentou nesta segunda-feira, 19, que não teve acesso integral às mídias dos celulares apreendidos pela Polícia Federal durante a investigação. Na ocasião, Moraes também resolveu manter a decisão.

Para o ministro, Bolsonaro já teve acesso integral às provas e diligências juntadas nos autos.

“O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos”, afirmou na decisão de segunda.

