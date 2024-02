Moraes envia à PGR recurso para reverter passaporte de Bolsonaro | A TARDE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, enviou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que requereu a devolução do passaporte do ex-mandatário apreendido pela Polícia Federal.

Os advogados também tenta mudar o critério de proibição de contato com outros investigados na mesma ação. Após a manifestação da PGR, que não tem prazo, Moraes pode liberar o pedido dos advogados para julgamento em turma ou plenário virtual.

O liberal está sendo investigado através da operação da Polícia Federal que apura a existência de uma “organização criminosa” que atuou em suposta tentativa de golpe de Estado.