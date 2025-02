“Mulher com profissão ganha liberdade e autonomia”, diz Lula

Lula fez forte discurso em favor da emancipação feminina no Brasil - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em visita a Paramirim, no sertão a Bahia, nesta sexta-feira, 7, defendeu a qualificação profissional das mulheres como forma de superar o machismo no Brasil. Segundo ele, a mulher que trabalha e consegue sua própria renda se torna menos suscetível à exploração por parte dos homens.

“Foi apenas em pouco tempo que a gente conseguiu fazer com que a gente pudesse entregar neste país 780 institutos federais, para que os filhos e filhas de vocês pudessem ter orgulho de ter uma profissão. Porque uma mulher com profissão não é submetida a nada, porque ganha liberdade e autonomia. Foi exatamente isso que nós fizemos neste país e vamos continuar fazendo”, garantiu o presidente da República.

Lula criticou os homens que não realizam tarefas domésticas e também ressaltou que a independência financeira favorece o casamento por amor, e não por necessidade.

“A mulher conquistou o direito de ir trabalhar fora. Mas nós, homens, ainda não aprendemos a ir na cozinha ajudar a mulher a fazer os afazeres de casa. É por isso que a mulher tem que estudar. A mulher tem que viver com um homem ou com uma mulher por amor, porque gosta. Cada um de nós mora com quem quiser”, defendeu Lula.

O petista ainda se diferenciou de outros ex-presidentes da República, ressaltando sua origem popular em contraponto ao elitismo dos demais. Para Lula, por isso, ele possui a obrigação de fazer melhor do que seus antecessores.

“Só tem sentido um metalúrgico ser presidente da República se ele for diferente dos outros presidentes da República, se ele tiver compromissos diferentes dos outros. Porque governar para os ricos, todo mundo já governou. Fazer ponte, todo mundo já fez. Agora eu quero saber quem é que teve a preocupação de encher a barriga do nosso povo de comida. Eu quero saber quem é que teve a preocupação de garantir que os mais pobres tivessem condições de disputar uma vaga na universidade”, afirmou Lula.