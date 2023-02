Muniz acredita que governo de Lula pode acelerar chegada de montadora

A entrada do governo Lula na negociação com a montadora chinesa BYD deve acelerar a reativação do antigo polo automotivo da Ford em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A avaliação é do deputado estadual Júnior Muniz (PT-BA), que disse na noite desta segunda-feira, que o assunto será uma das pautas da viagem do presidente da República à China neste mês de março.

“Sem dúvida, o prestígio do presidente Lula no cenário internacional vai fazer as coisas andarem mais rapidamente. Vai acelerar todos os esforços que temos feito para a retomada dos empregos e do crescimento econômico no Estado”, afirma Muniz.

A Ford encerrou as operações em 2021 e provocou a perda de quase cinco mil empregos de carteira assinada. Agora, o objetivo do governo é recuperar os postos de trabalho e reaquecer a economia.

Um dos articuladores na Assembleia Legislativa da Bahia pela retomada industrial em Camaçari, Júnior Muniz também celebrou a possibilidade de o governador Jerônimo Rodrigues (PT) viajar à China ainda neste mês para selar a vinda da BYD ao Estado.

“O trabalho conjunto do governo federal com o governo estadual já está rendendo bons frutos para os baianos. Tenho certeza que essa união do nosso mandato, com o governador Jerônimo e com Lula vai recolocar a Bahia com rota da produção automotiva do País. Quem ganha com isso é o nosso povo, com a geração de emprego e renda”, afirma o deputado.

“Juntos, nós vamos fortalecer a economia de Camaçari e voltar a gerar emprego para a nossa gente”, disse Muniz.