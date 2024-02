Muniz faz balanço positivo do Carnaval: “Cada vez melhor” | A TARDE

O presidente da Câmara de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), realizou, na tarde da terça-feira, 13, um balanço positivo do Carnaval deste ano.

“O Carnaval é cada vez melhor, com paz e alegria, e, a partir do dia 1º de março, a Comissão do Carnaval vai detalhar todas as dificuldades ocorridas para encaminhar ao Executivo e a festa de 2025 ser melhor ainda”, afirmou em entrevista no Observatório da Câmara no Carnaval de Salvador, no Campo Grande (Circuito Osmar).

Ainda na sua avaliação, é notória a revitalização do Circuito Osmar, além disso, Muniz defendeu a presença de atrações que o povo deseja e que lotam o Campo Grande, como Ivete Sangalo e BaianaSystem. Também falou que os vereadores estão ouvindo as pessoas que fazem o Carnaval e, sobretudo, os foliões, que dão informações importantes sobre a festa.

Dentre os avanços deste ano, Muniz destacou a construção, pela Prefeitura, de um espaço reservado para oferecer melhores condições de trabalho aos ambulantes, no Circuito Dodô, na Barra, e ressaltou o aprimoramento dos portais de segurança que dão acesso aos circuitos da festa.

Com relação ao Observatório da Câmara no Carnaval de Salvador, assegurou que “o espaço cumpriu a sua função institucional, possibilitando uma análise mais apurada da festa pelos vereadores, que, in loco, podem observar o que está acontecendo e sugerir melhorias na festa do ano que vem”.

Muniz também destacou as ações que visam combater abusos contra as mulheres, o trabalho infantil e o racismo. Apontou ainda para o incentivo dos carnavais nos bairros, desafogando os circuitos tradicionais, além de gerar renda para o povo dessas regiões da cidade.

Conforme Muniz, o Carnaval acaba para o folião, mas para o gestor público começa na Quarta de Cinzas. “A Câmara continuará debatendo a festa nas reuniões de comissões e nas sessões ordinárias, pois o nosso objetivo é melhorar cada vez mais”, concluiu.