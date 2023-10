Muniz reforça compromisso da Câmara com a expansão de imobiliários | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), durante discurso na abertura do 15º Salão Imobiliário da Bahia, enalteceu a importância do setor de imóveis para a economia na capital baiana e Região Metropolitana.

“É uma prova do dinamismo e crescimento que nossa cidade experimenta no setor imobiliário. Não é apenas sobre construções de prédios e casas, mas também sobre criar lares e espaços de trabalho, onde as pessoas podem prosperar. É uma grande oportunidade para darmos empregabilidade ao povo de Salvador”, disse.

Na oportunidade, o chefe do Legislativo ainda afirmou que o é o maior empregador do município.

"Espero que sejam feitos mais investimentos para alavancar ainda mais a geração de empregos. Aproveito para parabeniza a ADEMI-BA, através do presidente, Cláudio Cunha. Afinal, a entidade contribui para o desenvolvimento sustentável da cidade. O setor imobiliário não é apenas um segmento de negócio, mas também um agente de transformação, que desempenha um papel fundamental na construção de lares mais sustentáveis e habitáveis”, acrescentou Muniz.

Além do presidente da CMS, estiveram na Mesa de abertura do evento, que aconteceu no Centro de Convenções, o governador Jerônimo Rodrigues (PT); o vice-governador Geraldo Júnior (MDB); o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado estadual, Adolfo Menezes (PSD); o prefeito, Bruno Reis (UB); o conselheiro da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Alexandre Landim Fernandes, representando o presidente da Fieb, Antonio Ricardo Alvarez Alban; e a diretora comercial e de marketing da ADEMI-BA, Viviane Fonseca.

Participaram também do evento os vereadores Maurício Trindade (PP); Claudio Tinoco (União), Daniel Alves (PSDB); Alberto Braga (Republicanos); Joceval Rodrigues (Cidadania) e Paulo Magalhães Júnior (União).