Na Bahia Farm Show, Jerônimo elogia o agro e a região Oeste

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 5, na véspera da abertura da Bahia Farm Show, evento que acontece no município de Luis Eduardo Magalhães, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) elogiou o setor do agro e a região Oeste do estado.



"O que estamos fazendo é dar visibilidade para uma região importante para a Bahia e para o Brasil. Esta edição levará mais uma vez a imagem do Oeste como uma região que tem preocupação ambiental e com o desenvolvimento, para gerar melhores condições de vida para a população", afirmou Jerônimo.

Na coletiva, o governador falou sobre o interesse de terminar a rodovia que conectará a região com pontos de escoamento da produção e a construção do aeroporto de Barreiras. "O diálogo com Governo Federal tem sido muito produtivo, um exemplo é o aeroporto de Barreiras. Tivemos três reuniões com ministros. Estava parado, tinha uma pedra em cima", disse o governador.

Eventos como Bahia Farm Show e de divulgação do São João em municípios baianos, para Jerônimo, são a "ponta do iceberg", já que tanto o agro como as cidades que receberão o festejo precisarão estar preparadas para receber visitantes.

"Também é preciso segurança pública, para que quem vá saiba que está seguro. Saúde, para que saibam que há uma rede preparada para qualquer eventualidade. E estradas e rodovias", disse Jerônimo, que citou Irecê como um exemplo de destino turístico de São João que vai além do forró. "Quem vai para o São João não se limita ao forró, mas aproveita para conhecer o artesanato e as grutas próximas", concluiu.