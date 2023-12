Na Bahia, Nikolas Ferreira recebe título de cidadão de Camaçari | A TARDE

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) recebeu o título de cidadão camaçariense nesta sexta-feira, 8. A entrega, com a presença do parlamentar, aconteceu durante uma sessão especial em alusão ao Dia da Bíblia no Teatro da Cidade do Saber de Camaçari.

Em discurso, Nikolas relembrou a última vez que esteve na Bahia. “No passado nós estivemos aqui na Bahia, em Salvador e foi dado o primeiro passo para poder de fato mudar o rumo da Bahia e eu lembro que tinha diversos jovens ali naquele local e lembro que eu dizia: ‘olhe isso aqui é o começo de uma caminhada, eu acredito nisso daqui, mas não é uma corrida de 100 metros é uma maratona’ e hoje a gente tá dando o segundo passo”, disse.

Durante a conversa, o deputado também alfinetou Rui Costa (PT). “ [Ele] também foi homenageado, mas nunca veio aqui para poder pegar essa homenagem, Nikolas Ferreira não só veio, mas ele tornou-se cidadão camaçariense.”

A resolução, de autoria do vereador Manoel Filho (PDT), foi aprovada em outubro deste ano.

“A concessão do título de cidadão camaçariense a Nikolas Ferreira não apenas reconhece suas realizações em prol de toda a sociedade, mas também celebra sua contribuição como membro da comunidade evangélica, cujos valores e princípios têm enriquecido sua atuação pública e fortalecido os laços entre diferentes grupos religiosos e a sociedade como um todo”, justificou o vereador.

Além de Manoel e Nikolas, a entitulação também contou com a presença do ex-ministro da Cidadania João Roma (PL).

Confira:

Recebi o título de cidadão Camaçariense. Disseram que eu não viria, igual o Rui Costa que nunca veio - em sua terra - receber. Toda mudança tem um começo. Avisa lá que já começou. Obrigado, Bahia! pic.twitter.com/rhc0sjrTIZ — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 9, 2023