"Não conheço ainda", diz Antonio Brito sobre PEC do STF | A TARDE

Presente na cerimônia de entrega de 36 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na manhã desta segunda-feira, 27, no Jardim dos Namorados, em Salvador, o deputado federal Antonio Brito (PSD) disse ao Portal A TARDE que ainda não tem um posicionamento sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita as atuações individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



A matéria foi aprovada no Senado com voto favorável de Jaques Wagner (PT), a contragosto da base do presidente Lula (PT). "Assim que chegar à Câmara, o presidente [da Câmara] Arthur Lira [PP] deverá estar criando uma condição especial para que a gente possa ver qual será o desdobramento do texto que vem do Senado. Só aí darei uma opinião mais forte", afirmou Antonio Brito, que é líder do PSD na Câmara.

"Porque até agora o texto que vem de lá pode ser alterado na Câmara, a gente não sabe ainda qual será a tramitação e qual o prazo que o presidente Arthur Lira irá definir. Então, quanto a isso, a gente aguardará que o texto chegue na Câmara", justificou.

A entrega de 36 ambulâncias para municípios da Bahia aconteceu em evento com o governador Jerônimo Rodrigues (PT), com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e com a secretaria estadual de Saúde, Roberta Santana.