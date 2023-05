"Não é adesão", afirma Eduardo Leite após encontro com Jerônimo

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), esteve na manhã deste sábado, 27, no evento Diálogos pelo Brasil, promovido pelo partido para debater os rumos da sigla na Bahia.

Mais cedo, antes do início do evento, Leite esteve com o governador baiano Jerônimo Rodrigues (PT) para um café da manhã. Durante entrevista coletiva, o gestor gaúcho negou que o encontro tenha sido para adesão do PSDB ao governo petista da Bahia.

"Quero destacar que, antes de vir para cá, recebi o governador Jerônimo num café da manhã. Temos visões distintas do ponto de vista da economia, como o estado deve agir, tamanho do governo, privatizações, essas pautas. As bandeiras do PSDB se mantêm. Já fomos acusados de não saber fazer oposição, mas essa oposição destrutiva, que apenas cria obstáculos, a gente não sabe e nem quer aprender. Nossa oposição é qualificada, apresentando alternativas. Então, conversar com o governador Jerônimo não significa adesão e nem participação. Apenas um respeito e entendimento para atender as necessidades mais urgentes da Bahia", afirmou.

Por fim, Eduardo Leite reiterou o espectro do partido, como mais voltado ao Centro, mas negou que a sigla esteja "em cima do muro". Para ele, o diálogo se faz importante na intenção de se afastar dos extremos de direita e esquerda liderados, segundo ele, por Bolsonaro e Lula, respectivamente.

"O PSDB é um partido no centro. Estar no centro não significa estar em cima do muro, e sim, equidistânte desses polos de direita e esquerda, representados por Lula e Bolsonaro. A gente precisa entender as pautas que mobilizam cada um deles e quais que eventualmente tenhamos convergência", completou