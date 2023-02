“Não é um Carnaval restrito a um percurso", diz Pedro Tourinho

Nesta segunda-feira, 20, o secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, destacou o caráter plural do Carnaval de Salvador, com atrações que vão além dos circuitos tradicionais.

Ele comemorou o sucesso do Carnaval no Centro da cidade, refletido pela grande participação popular nos últimos dias, principalmente neste domingo, 19, e frisou que há várias formas de curtir a folia na capital baiana.



“Depois de dois anos sem Carnaval, essa festa que a gente está organizando, do tamanho da expectativa que a gente tinha para ela, está sobretudo nos mostrando o caminho de como serão os futuros carnavais. Não é um Carnaval restrito a um percurso ou dois, mas se espalha pela cidade”, salientou.

“E o Carnaval do Centro esse ano, principalmente ontem, que é o dia tradicional do Centro, com o desfile do BaianaSystem, os encontros de trios, o After Batekoo, a movimentação no Campo Grande... Tudo isso mostra que realmente o Carnaval ocupa a cidade e vai ocupar cada vez mais de uma forma ainda mais vibrante”, continuou o secretário.

Tourinho ressaltou também que há uma diferença estrutural entre a folia nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Dodô (Barra/Ondina).

“Porque realmente no Centro você pode transitar entre atrações e palcos, enquanto na Barra é um Carnaval linear. Então isso muda completamente a questão de mobilidade, de direito de escolha, de possibilidade de ir e vir entre uma coisa ou outra, ir para uma multidão maior ou uma menor. Esse ano quem foi para o Centro já experimentou isso, e cada dia tem mais gente indo para o Centro”.

Para ele, o Carnaval deste ano evidencia que há diversas formas de curtir a folia em Salvador, que, além dos sete circuitos, tem também atrações nos bairros e palcos espalhados pela cidade.

“Então é uma questão das pessoas irem aprendendo, experimentando e entendendo que existem várias formas de curtir o Carnaval, e uma não anula a outra, pelo contrário, elas se complementam”.