Nem sequer foi tratado, diz Bruno Reis sobre troca de liderança do UB

Após encontro com bancada de oposição da Assembleia Legislativa da Bahia, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) negou que a possível troca de comando da cadeira de líder do partido na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), capitaneada pelo deputado Marcinho Oliveira, foi tema da reunião nesta segunda-feira, 18, na Prefeitura. Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, o gestor municipal colocou o assunto a cargo da sigla.

"O deputado já deixou claro qual é a posição dele em relação a municípios que ele representa e que os prefeitos são aliados do governo. Essa é uma decisão que cabe à bancada do União, a pauta interna do partido. Esse assunto sequer foi tratado lá [no encontro]", revelou Reis, durante o lançamento do XII prêmio do SEBRAE Prefeitura empreendedora, no bairro do Costa Azul, na capital baiana.

Nesta segunda, Oliveira faltou ao almoço com o bloco de oposição e chefe do Executivo municipal para participar da festa de emancipação da cidade de Euclides da Cunha. Na oportunidade, o parlamentar subiu no palanque ao lado ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). A presença do parlamentar irritou alguns integrantes da legenda que endossaram pedidos de saída do parlamentar ao comando da sigla na Casa Legislativa.

Questionado pelo Portal A TARDE, Marcinho disse que esteve no local a pedido do prefeito Luciano Ribeiro (PDT) e se credenciou como o deputado mais votado na "história da cidade". O parlamentar frisou o seu posicionamento de independência como parlamentar.

Encontro com bancada de oposição

A bancada da minoria da Alba se reuniu, na tarde desta segunda, 18, com o prefeito Bruno Reis (UB), no Palácio de Thomé de Souza. O encontro que contou com a presença da maioria dos deputados, com exceção apenas de Marcinho Oliveira (UB) e da bancada do PSDB, composta por Jordávio Ramos, Tiago Correia e Pablo Roberto, debateu estratégias para eleições de 2024 e o enfretamento ao governo estadual.

Entre sorrisos, o chefe do Executivo soteropolitano revelou que o tema reeleição não ficou de fora desta reunião. Apesar de não se colocar oficialmente como pré-candidato, Reis afirmou que os parlamentares expressaram um mútuo apoio a sua possível reeleição.

"Os deputados foram lá, nossa bancada de oposição, a grande maioria esteve presente, outros não puderam estar por conta de compromissos assumidos anteriormente. Mas, foram lá primeiro levar o apoio e estimular a nossa candidatura à reeleição. Eu disse a eles que no momento certo iria tomar essa decisão, mas eles foram lá manifestar o apoio. É natural que a gente tenha conversado também sobre as eleições em diversas cidades da Bahia", disse.

"[Falamos] um pouco da estratégia das oposições, eles pediram conselho, orientações em relação ao que a oposição podia fazer ainda mais, estar ali fiscalizando, acompanhando os atos do Executivo. Eu fui deputado naquela casa, então adquiri um pouco de experiência e conhecimento. Foi um almoço, uma forma da gente estar mais articulado", acrescentou.