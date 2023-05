"Neste momento, o candidato do PSDB é Bruno Reis", diz Carlos Muniz

Presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz (PSDB) foi questionado sobre quem o seu partido defenderia nas eleições municipais do ano que vem em Salvador.

De acordo com o edil, caso o pleito fosse realizado hoje, o candidato escolhido pelo Partido Social da Democracia Brasileira seria o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União).

"A ponte entre o PSDB e o governo Jerônimo fui eu, eles não conversavam antes. Em relação a apoio, a eleição falta mais de um ano e o PSDB pode conversar sobre isso no futuro. Neste momento, o candidato do PSDB é Bruno Reis", garantiu.

Sobre sua vontade pessoal, Muniz reiterou o desejo de ver outro personagem no páreo: o ex-vice presidente da CMS e atual vice-governador do estado Geraldo Júnior (MDB).

"Meu desejo, já falei em outras ocasiões, que é ver Geraldo Júnior como prefeito. Se ele conseguir fazer isso, será meu candidato à prefeitura de Salvador", concluiu Carlos Muniz.

PT e PSDB

Questionado sobre a declaração do secretário Luiz Caetano, que manifestou desejo em afastar o PSDB do União Brasil, o vereador se esquivou e disse que a conversa ainda não está em pauta.

"Isso não está em pauta no momento. A pauta do momento é ter apoio na assembleia legislativa e no governo de Lula. Infelizmente, não poderemos conversar sobre algo que não tem sido tratado pelo partido", completou.