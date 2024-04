Neto Carletto é escolhido novo vice-líder do governo na Câmara | A TARDE

Com vistas no fortalecimento dos trabalhos no Congresso Nacional, o deputado federal Neto Carletto (PP) foi consagrado como novo vice-líder do governo na Câmara dos Deputados.

"Quero agradecer ao presidente Lula pela indicação e também aos meus amigos, deputado federal Dr. Luizinho e ao deputado federal e líder do Governo na Câmara, José Guimarães pelo apoio incondicional. Podem contar comigo para apoiar pautas positivas para o país", declarou Neto.

Para a função, o progressista baiano será responsável por conduzir as pautas governistas na Casa Legislativa, assim como intermediar o diálogo com os demais parlamentares.

"Agora, como vice-líder do governo na Câmara, espero contribuir de forma ainda mais significativa para a efetivação das políticas propostas pelo governo e para o fortalecimento da base aliada no Congresso Nacional", concluiu o deputado federal.