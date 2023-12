Niltinho admite que esteve próximo de migrar para o PSB | A TARDE

Deputado estadual da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT), Niltinho (PP) admitiu, em discurso na manhã desta segunda-feira, 18, durante entrega da urbanização no Condomínio das Mangueiras, em Fazenda Grande 4, que faltou pouco para migrar para o PSB.



"Eu quero saudar a nossa deputada e sempre senadora Lídice da Mata, essa querida presidente estadual do PSB. Eu tenho um carinho enorme por ela e estive próximo inclusive de estar lá [no PSB]. Partido que faz parte da base do governo e que tem contribuído todos esses anos ao grupo do Partido dos Trabalhadores", afirmou.

Lídice retribui a reverência em seu discurso. Os dois fizeram parte do evento de entrega da urbanização do Condomínio das Mangueiras, em Fazenda Grande 4. As obras são do âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Apesar do interesse, a próxima janela partidária para deputados só acontece em 2026.