‘No PDT está pacificado’, diz Félix sobre manter Ana Paula como vice

O presidente estadual do PDT e deputado federal, Félix Mendonça Jr, conversou com o programa Isso é Bahia nesta segunda-feira, 4, e afirmou que dentro do partido já há um consenso em torno da manutenção do nome da vice-prefeita Ana Paula Matos como candidata a vice na chapa com o prefeito Bruno Reis (UB) para a reeleição em 2024.

“2024 está mais perto, fica mais fácil. As eleições são mudanças muito rápidas. Em 24 estamos muito tranquilos. Aqui em Salvador, por exemplo, estamos com Bruno Reis, e temos Ana Paula como vice-prefeita e a expectativa é de manter esse mesmo quadro que já foi vitorioso e tem tudo para ser vitorioso novamente. Intensamente já está tudo pacificado, muito tranquilo. Leo Prates tem declarado que tem vontade de sair [candidato] em 2028 e essa vontade é apoiada pelo PDT. E agora nessa eleição é Bruno Reis e Ana Paula”, disse.

“Nós já tínhamos conversa com o Leo Prates, com diversos outros membros da comissão provisória estadual e a municipal também, então dentro do PDT está pacificado, claro que a gente ainda vai levar isso para Para as reuniões das comunidades executivas, tanto municipal quanto federal”, afirmou, destacando que ainda não há um prazo para definição sobre o assunto: “A gente vai marcar logo, agora é comigo, com Leo e com os deputados.

Félix também declarou que o partido traça planos para as eleições municipais do próximo ano, bem como as estaduais em 2026, mas sem descartar as intenções para 2028.

“O PDT também está de olho em 2026 porque pretende participar da chapa majoritária, que não aconteceu em 2022. O PDT é um partido independente e, às vezes, ele é tido, por ser um partido menor, como uma heresia estar subordinado a um ou a outro. O PDT pretende participar, mas a tendência é essa [grupo de oposição]”, explicou Félix.

Apesar de afirmar que espera que Ana Paula seja mantida na chapa como candidata a vice-prefeita, Félix disse que não vê problema em outros partidos da base do prefeito Bruno Reis pleitearem o espaço também.

"Assim como a reeleição de Bruno Reis é algo natural, a gente entende que o nome de Ana também é e espera que os outros partidos também encherguem isso. Forçar a barra...se fossémos nós do PDT, nós não iríamos formçar para mudar o vice se fosse do Republicanos ou do PSDB. Se esse seria o nosso comportamento, a gente espera que seja também dos outros partidos", pontuou o deputado.