Nossa busca é fortalecer pequenas e médias indústrias, diz Jerônimo

Governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues esteve presente, na noite desta quinta-feira, 25, no evento que comemorou os 75 anos Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), além do Dia da Indústria.

Na ocasião, o gestor recebeu em mãos a Pauta Mínima do Setor Industrial Baiano Junto ao Poder Executivo Estadual. Em sua fala, Jerônimo destacou a pluralidade da Fieb ao ouvir as reivindicações dos partidos de situação e oposição.

"Na verdade, estamos dialogando com a Fieb. Agora eles organizaram a pauta com 18 pontos e me entregaram. Além disso, encaminhei aqui que em 15 dias iremos nos reunir novamente com a equipe que a Fieb determinar e nossa equipe técnica de secretários para dar início e respostas àqueles pontos que são mais urgentes e práticos. Claro que a agenda mínima pode ser refeita, porque a rodada da indústria é muito dinâmica. Mas fiquei muito satisfeito com a qualidade do material. A Fieb demonstrou muita maturidade quando, no projeto, teve todas as colorações partidárias. Eles não filtraram partido A,B ou C. Vi nomes de deputados de situação e oposição, que podem dialogar melhor", afirmou.

Questionado sobre a distribuição de incentivo indústriais para as diferentes regiões da Bahia, o governador falou sobre programas que vêm sendo implementados para atingir o interior do estado.

"Já existe o fortalecimento de pequenas e médias indústrias, isso está na pauta dos pequenos e médios municípios. Vamos continuar buscando investimento de fora do país ou de fora do estado, mas é fundamental que investidores se sintam amparados pela federação, o governo e os próprios municípios, que precisam de uma estrutura mínima para apoiar esse tipo de indústria. Nossa busca vai ser fortalecer essas pequenas e médias indústrias no interior do estado", completou.