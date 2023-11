Novo bloco na ALBA deve crescer até fevereiro, explica Fabíola | A TARDE

A deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) avaliou nesta quinta-feira, 19, que o novo bloco parlamentar formado na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) deve crescer até fevereiro de 2024, quando deve ser oficializado como bancada. Inicialmente com oito integrantes, a tendência é que o grupo alcance pelo menos 10 membros no momento de sua formalização.

“Na verdade, não é G8. É G+, porque, quando se formalizar em fevereiro, nós vamos ter mais deputados, com fé em Deus”, disse Fabíola.



Segundo a parlamentar, o bloco — composto informalmente hoje por Fabíola, Soane Galvão (PSB), Mateus Ferreira (MDB), Rogério Andrade (MDB), Antonio Henrique Jr. (PP), Eduardo Salles (PP), Hassan (PP) e Niltinho (PP) — deve ter ainda as chegadas de outros dois deputados do PP: Felipe Duarte (PP) e Nelson Leal (PP).



A ida dos dois parlamentares ao bloco é esperada já que um partido não pode integrar apenas parcialmente uma bancada. Se a legenda decidir integrar o que Fabíola chama de G+, todos os deputados devem formar oficialmente o grupo.



“Nós vamos em fevereiro, provavelmente, estar com mais do que oito, a partir do momento que um partido só pode estar em um bloco. O MDB tem dois deputados, o PSB tem duas deputadas e o PP tem seis deputados. Quatro estão no nosso bloco. E é por isso que a gente chama o grupo de G+, porque, a partir da decisão de cada partido, o alinhamento do bloco será formatado”, explicou Fabíola.



De acordo com a deputada, a intenção do grupo é ajudar a dar sustentação ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e favorecer o diálogo entre as correntes da Assembleia.

“É um grupo de deputados que decidiu, a partir da desintegração dos blocos formalizados aqui, também criar por identidade, para dar sustentação ao governo, para dialogar de forma democrática, para ajuda mútua em prol da Bahia e ajudar as decisões desta Casa”, definiu Fabíola.

BEM-VINDOS



O deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na ALBA, deixou claro que a iniciativa dos parlamentares é vista como bem-vinda na administração de Jerônimo Rodrigues. Na avaliação do petista, o bloco foi construído a partir de uma afinidade programática.



“Vejo de forma muito positiva. Está todo mundo com o objetivo de estar unificado em torno da base do governo e eu acho isso legítimo na Casa legislativa. Dois grupos se reuniram e entenderam que, por afinidade programática, têm que estar mais juntos, dando uma maior robustez”, afirmou Rosemberg.



“A gente fica muito feliz de poder contar com esse grupo, mesmo na informalidade, mas trabalhando no sentido de ajudar o governo”, concluiu o líder governista.