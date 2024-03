Novo Centro Cultural Banco do Brasil será inaugurado em Salvador | A TARDE

O Governo do Estado da Bahia, em parceria com o Banco do Brasil e o Governo Federal, irá inaugurar um Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Salvador. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo Portal A TARDE, na manhã desta quinta-feira (14).

Segundo informações da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), o novo espaço funcionará no Palácio da Aclamação, localizado no Campo Grande. A previsão é que ainda este ano se inicie a construção do CCBB.

O espaço, que já tem sede em Brasília, Belo Horizante, São Paulo e Rio de Janeiro, será o primeiro do Norte e Nordeste.



Em conversa com o A TARDE, o líder da Secult, Bruno Monteiro, ressaltou que a parceria e o local resultará em "um importante equipamento cultural", com uma grande conquista para a Bahia.

"O protagonismo da cultura combinado com o alinhamento político que a Bahia tem com o Brasil vai resultar em um novo e importante equipamento cultural. O Palácio da Aclamação, que já guarda parte importantíssima da nossa história, passará a sediar o Centro Cultural Banco do Brasil Bahia, um espaço para realização e fruição da diversidade cultural brasileira e, especialmente, baiana. É uma grande conquista para o nosso estado", declarou.