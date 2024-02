Novo PAC: Cidade Baixa recebe investimento superior a R$ 80 milhões | A TARDE

A primeira ordem de serviço do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) na Bahia foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante evento realizado no Largo de Roma, em Salvador, nesta segunda-feira, 5. O governador autorizou as obras de micro e macrodrenagem nas Bacias da Baixa do Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba.

A iniciativa marca a primeira intervenção do Novo PAC na Bahia, em conjunto entre os governos Federal e do Estado e os municípios, para investir mais de R$ 1,7 trilhão em todo o país. O investimento inicial para a primeira intervenção na Bahia é de R$ 82,5 milhões, com um adicional de R$ 2,3 milhões destinados a um projeto de alagamentos recorrentes na região da Cidade Baixa.

A obra será conduzida pela Conder. órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e abrangerá os bairros do Uruguai, Massaranduba, Roma, Mares, Boa Viagem, Caminho de Areia, Vila Ruy Barbosa e Jardim Cruzeiro. O projeto inclui, além da resolução dos problemas de alagamento, a urbanização, criação de espaços de lazer comunitário, sistemas de esgotamento sanitário e melhorias na sinalização viária.

Os investimentos socioambientais incluem a formação, capacitação e atualização de mão de obra local, através de oficinas profissionalizantes. Já está em elaboração um pré-cadastro dos perfis profissionais dos moradores dos bairros envolvidos, visando possíveis contratações diretas nas obras.

O objetivo é assegurar que os profissionais contratados sejam da Cidade Baixa, incluindo pedreiros, serventes, assistentes, serviços gerais, entre outros. O Estado também irá promover atividades culturais e esportivas. A equipe atuará na região por cerca de 30 meses, contando com um escritório da Conder na Cidade Baixa.

A área de intervenção do projeto abrange cerca de dois quilômetros quadrados, com macrodrenagem de canais e microdrenagem em seis quilômetros. O projeto também prevê a criação de um parque linear, com praças, ciclovias, pista de corrida e pavimentação de 48 mil metros quadrados de vias.

Etapas

A execução dos Sistemas II e III engloba uma série de atividades detalhadas, incluindo a canalização em galerias de concreto armado e o uso de tubos de polietileno de alta densidade. O processo abrange interligações de redes existentes e a construção de dispositivos especiais, como bocas de lobo, poços de visita, caixas de reunião, canaletas, sarjetas, caixas de inspeção, além da pavimentação das vias onde as galerias serão implantadas, contribuindo para a urbanização da área.

A execução da obra está dividida em quatro lotes. O primeiro lote abrange intervenções em ruas como Princesa Isabel, Boa Vista, Mal. Teixeira Lott até a Rua Jardim Castro Alves, com previsão de conclusão para setembro de 2025.

Já o lote dois se trata das obras que abrangem o trecho da Rua Resende Costa até a Avenida Caminho de Areia, com previsão de conclusão para fevereiro de 2026. O lote três compreende as ruas Monsenhor Basílio Pereira, Barão de Cotegipe até a Rua Fernando Alves, com previsão de conclusão até dezembro de 2024. O lote quatro engloba a execução independente de ruas específicas, incluindo trechos de redes em diferentes localidades, com previsão de conclusão para agosto de 2025.