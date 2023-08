Novo PAC prevê recursos para o metrô e para o BRT de Salvador

O sistema metroviário de Salvador, comandado pelo governo do estado, e o BRT, de responsabilidade da prefeitura, são dois dos projetos que estão previstos para receber recursos federais no âmbito do Novo PAC.

Na lista de investimentos federais em Salvador, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cita obras como “BRT Lapa-Iguatemi 1”, “BRT Lapa-Iguatemi 2” e “sistema metroviário”, sem dar outras especificações.

No caso do BRT, a prefeitura de Salvador já entregou o trecho da Avenida Antônio Carlos Magalhães, entre o Iguatemi e o Itaigara. Agora, a gestão municipal tenta concluir outras partes da obra, ligando o Itaigara à Estação da Lapa, passando pelas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama.

Já o sistema metroviário de Salvador está próximo de concluir o seu tramo três, ligando a Estação Pirajá à futura Estação Águas Claras, passando pela Estação Campinas — já inaugurada em 2023. O governo de Jerônimo Rodrigues (PT) ainda planeja outra ampliação, ligando o metrô à orla da Barra, a partir da Lapa, passando pelo Campo Grande.

Outros investimentos previstos no Novo PAC para Salvador passam pela duplicação da Estrada do Derba, que liga a região de Águas Claras ao Subúrbio Ferroviário, e pela retomada, conclusão e novas obras no “sistema de corredores transversais” da capital baiana, como é o caso das linhas Azul e Vermelha, das quais fazem parte as avenidas Gal Costa e 29 de Março, respectivamente.