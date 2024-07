"O Dois de Julho é surpreendente", diz Fernando Guerreiro

Guerreiro também falou sobre seu trabalho à frente da FGM - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

Presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro declarou toda sua admiração aos festejos do Dois de Julho ao comentar sobre a organização da festa. Presente na Lapinha antes do cortejo político sair, ele afirmou que ideia é "juntar a tradição com novidade e manter a organização".



"Olha, o 2 de Julho é uma festa em processo. A gente não pode falar de dever cumprido no dia 2, até agora está tudo caminhando bem. Mas ainda tem até dia 5, muita novidade. Então, o 2 de Julho é surpreendente. Eu digo sempre que festa popular não se organiza até a metade. A outra metade é o povo que decide. Então, a gente não pode, tem que juntar a tradição com novidades e manter, obviamente, o mínimo de organização e deixar fluir", disse.

Guerreiro também falou sobre seu trabalho à frente da FGM. "É incrível porque a gente pegou uma fundação praticamente inexistente, e nós construímos durante esse período uma política cultural para o município de Salvador. Então, foi um trabalho árduo e que hoje já começa a dar muitos lucros. Então é uma sensação de dever cumprido, uma sensação de ter organizado, hoje a gente tem um sistema de cultura organizado, a gente tem uma política de editais organizadas, uma lei de patrimônio, um plano de cultura aprovado, uma equipe que trabalha super bem".

"Os equipamentos funcionam, 11 Bocas de Brasas que vão chegar a 15 o ano que vem, então praticamente é uma grande revolução que a gente fez na cidade de Salvador. Isso realmente é muito cansativo, é, que quanto mais a fundação cresce mais trabalho dá. Mas é uma sensação muito boa de estar do outro lado e estar podendo fazer um trabalho tanto para a classe artista como para a população da cidade", pontuou.